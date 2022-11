Übung im Silberbergwerk Schwaz forderte die Retter

Am engen Stiegenaufgang, mehr als 800 Meter tief im Berg, fanden die Einsatzkräfte als Übungsannahme zwei Verletzte vor.

Schwaz – Mitglieder der Grubenwehr Tirol sowie des Rettungsdienstes stellten am vergangenen Wochenende einander gerade ihre jeweiligen Fahrzeuge vor, als der Übungsalarm sie unterbrach. Den Sturz über eine Treppe tief im Inneren des Silberbergwerks Schwaz mit zwei verletzten Personen nahmen die Einsatzkräfte als ihr Übungsszenario an. 14 Männer der Grubenwehr sowie zwölf Frauen und Männer vom Rettungsdienst nahmen an dieser Übung teil. Zwei Stunden lang waren die Helfer gefordert.