Hoffen und gestalten bei den Tiroler Landesmuseen

Innsbruck – Er will „nicht nur verwalten, sondern gestalten“, sagt Karl C. Berger bei seinem gestrigen ersten Auftritt als interimistischer Leiter der Tiroler Landesmuseen (TLM). Und er will Akzente setzen. Nachhaltigkeit und Inklusion stehen auf der frisch bedruckten Kurzzeit-Agenda des neuen Direktors. Wirklich Konkretes findet sich darauf aber noch nicht. Erst seit wenigen Wochen steht fest, dass der bisherige Leiter des Tiroler Volkskunstmuseums die Leitung der TLM interimistisch übernehmen wird. Sein Vorgänger Peter Assmann bat im Oktober nach drei Amtsjahren überraschend um vorzeitige Auflösung seines Vertrags mit Ende 2022. Noch ist Assmann also im Haus. Gestern etwa arbeitete er in der Ferdinandeums-Bibliothek an seinem neuen Buch. Die Geschäfte führt aber schon seit 1. November sein vorübergehender Nachfolger. Assmann hat Berger mit Ferdinandeum, Zeughaus, Volkskunstmuseum, Hofkirche und Tirol Panorama samt Kaiserjägermuseum nicht nur fünf Häuser hinterlassen – sondern mindestens ebenso viele Baustellen.