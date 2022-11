Verteilung von Flüchtlingen: Karner lädt Länder zu Asyl-Gipfel

Innenminister Karner will die Verteilungsproblematik mit den Länder-Chefs endgültig lösen. © FLORIAN WIESER

Wien – Die zunehmend dramatischer werdende Problematik der Unterbringung von Asylwerbern führt am heutigen Mittwoch zu einem Spitzengespräch zwischen Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und den Landeshauptleuten. Am Abend kommt es zu einem Austausch, der zumindest teils per Video stattfinden wird. Angesichts des anhaltenden Widerstands gegen die Unterbringung von Flüchtlingen droht nach Ansicht der Bundeseinrichtungen Obdachlosigkeit.

Diese zu vermeiden ist Ziel von Ressortchef Gerhard Karner (ÖVP) und der Bundesbetreuungsagentur. Am Mittwoch hatte auch das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR an die Länder appelliert, in jeder Gemeinde zumindest einige Plätze zu schaffen, womit die akute Problematik gelöst wäre.

Die Situation ist insofern komplex, als neben einer vergleichsweise großen Anzahl an Asylwerbern auch Personen, die vor der russischen Aggression in der Ukraine geflüchtet sind, in die Grundversorgung fallen. Dazu kommt, dass außer Wien und dem Burgenland kein Bundesland die in einer Bund/Länder-Vereinbarung vorgegebene Quote zur Flüchtlingsunterbringung erfüllt.

Flüchtlinge aus Zelten in St. Georgen kommen in Landesbetreuung Nach dem baupolizeilichen Mandatsbescheid des Bürgermeisters gibt es eine Lösung für die in St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) in Zelten untergebrachten Flüchtlinge. Die 100 bis 130 Menschen werden in die Landesbetreuung übernommen und auf mehrere Quartiere aufgeteilt, wurde der APA am Mittwoch ein Bericht der Oberösterreichischen Nachrichten aus dem Büro des zuständigen Landesrates Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) bestätigt. Das Land übernehme grundsätzlich wöchentlich rund 100 Flüchtlinge aus der Bundesbetreuung. Im Zuge dieser Übernahme würden nun auch die Menschen aus den Zelten in St. Georgen untergebracht, hieß es. Es gebe unterschiedliche kleinere Quartiere, etwa eines in Hirschbach im Mühlkreis (Bezirk Freistadt), das diese Woche noch bezugsbereit sei, und eines in Ried im Innkreis, das noch adaptiert werden müsse. Vonseiten der Bundesbetreuungsagentur (BBU) wurde der APA bestätigt, dass die Übersiedlung der Asylwerber in den nächsten Tagen durchgeführt werde, abhängig davon, wie schnell die Kapazitäten des Landes verfügbar seien. Es solle Mittwoch oder Donnerstag geklärt werden, wo welche Leute hinkommen und bis zum Wochenende hoffe man, die Übersiedelungen hinzubekommen. Dann würden die Zelte fristgerecht abgebaut. "Den Bescheid werden wir trotzdem beeinspruchen", kündigte ein Sprecher der BBU an. Bürgermeister Ferdinand Aigner (ÖVP) hatte einen baupolizeilichen Maßnahmenbescheid ausgestellt, laut dem die Zelte binnen drei Tagen zu räumen und binnen sieben Tagen abzubauen seien. Ein Sachverständigen-Gutachten habe ihn auf die Gefahren der Unterbringung in Zelten aufmerksam gemacht. Einem Einspruch gegen den Bescheid wäre keine aufschiebende Wirkung zugekommen. Die BBU hatte daraufhin die Obdachlosigkeit der Flüchtlinge in den Raum gestellt.

Tirol und Kärnten liegen hinter Erfordernissen

Speziell Tirol und Kärnten liegen weit hinter den von ihnen selbst mit vereinbarten Erfordernissen. Versuche des Bundes, mit Zelten auf Bundeseinrichtungen zumindest symbolisch Erleichterung zu schaffen, werden ebenfalls torpediert. Mit Bescheiden, die von der Bundesbetreuungsagentur bekämpft werden, wurde sowohl in der Tiroler Gemeinde Absam als auch in St. Georgen im Attergau in Oberösterreich erreicht, dass dort errichtete Zelte abgebaut werden. Auch ein neues Flüchtlingsquartier in Spittal an der Drau in Kärnten hängt mittlerweile wieder in der Schwebe.

Erschwert wird die Situation dadurch, dass heuer besonders viele Flüchtlinge aus Nordafrika und Indien über Visa nach Serbien und von dort in die EU kommen. Viele von ihnen wollen zwar in andere Länder weiter ziehen, stellen aber nach dem Aufgriff in Österreich einen Asylantrag und müssen zumindest fürs erste hier untergebracht werden, ehe sie – an sich illegal – in ihre eigentlichen Zielländer weiter ziehen.

Die Problematik, dass die Länder weder Zelte wollen noch andere Einrichtungen anbieten, ist nun der Anlass für den Video-Gipfel. Die Bundesbetreuungsagentur, deren Chef Andreas Achrainer alles andere als ein rechter Hardliner ist, hat in den vergangenen Tagen klar gemacht, dass Obdachlosigkeit droht, wenn keine Quartiere geschaffen werden. Denn die Bundeseinrichtungen sind voll. So ist etwa die Erstaufnahmestelle Traiskirchen um ein Vielfaches mehr belegt, als dies eigentlich vereinbart war. (APA)