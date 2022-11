Möglichkeitsraum für Kreatives: 10 Jahre openspace.innsbruck

Zum zehnten Geburtstag haben Charly Walter und Günter Richard Wett – der fotografierend den openspace seit Anbeginn begleitet – eine spannende Zeitmaschine installiert. Bestehend aus zehn Diaprojektoren, für jedes Jahr des Bestehens einen, die Wett mit Fotografien der jeweiligen Schauen bestückt hat. Von solchen, an die man sich noch lebhaft erinnert, genauso wie an so manche, die man versäumt oder vergessen hat. Komplettiert durch die jeweils grafisch mit hohem Anspruch gestalteten Plakate.