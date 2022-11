US-Basketballstar Griner auf dem Weg in russische Strafkolonie

Moskau – Der US-Basketballstar Brittney Griner ist vergangene Woche aus einem Haftzentrum außerhalb der russischen Hauptstadt verlegt worden und auf dem Weg in eine Strafkolonie. Das teilte ihr Anwaltsteam am Mittwoch mit. Die zweifache Olympiasiegerin wurde am 17. Februar, eine Woche vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, auf einem Moskauer Flughafen mit sogenannten Vape-Patronen verhaftet, die Cannabisöl enthielten, das in Russland verboten ist.