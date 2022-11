„Black Panther“-Fortsetzung im Kino: Wakanda trägt Trauer

Shuri (Letitia Wright) tritt in „Black Panther: Wakanda Forever“ in große Fußstapfen.

Innsbruck – Der König ist tot, lang lebe der Black Panther. Doch was macht die Mythenmaschine Marvel, wenn plötzlich das echte Schicksal zuschlägt? Der Krebstod von Black-Panther-Darsteller Chadwick Boseman hinterließ ein Loch, nicht nur im Herzen der Fans. Auch die Weitererzählung des Erfolgsfilms von 2018 über den ersten afrikanischen Superhelden musste sich neu erfinden. Nun ist das Sequel da und recht bald wird klar, wer im Zentrum von „Black Panther: Wakanda Forever“ steht. Die Schwester von König T’Challa und Technik-Genie Shuri (Letitia Wright) übernimmt die Hauptrolle, wenn auch nicht die Krone von Wakanda – die geht an Mutter Ramonda (eine extrem starke Angela Bassett). Doch Shuri ist auch nach einem Trauerjahr noch nicht über den Tod T’Challas hinweg.

Auch den Marvel-Produzenten und Regisseur Ryan Coogler scheint es so zu gehen. Sie legen den mit vielen Erwartungen überfrachteten Film – der erste „Black Panther“ war als bislang einziger Marvel-Film für den Oscar als bester Film nominiert – als Trauerprozess an. „Wakanda Forever“ ist ein großes Abschiednehmen. Erst nach und nach kann es – nach Phasen der Verzweiflung und der Wut – zu einem neuen Selbst- und Weltbezug kommen. Es ist – da bleibt Marvel seiner etwas eintönigen Mechanik treu – eine Bedrohung von außen, die den Prozess der Heilung befördert. Oder, genauer gesagt: von unten. Denn Namor (Tenoch Huerta) taucht auf. Er ist Halbgott einer Unterwasser-Nation, die auf die Maya zurückgeht. Er fürchtet, dass sein geheimes Reich entdeckt werden könnte. Allem Pazifismus zum Trotz eskaliert der Konflikt. Der Marvel-Konzern geht damit nicht nur auf Konfrontation mit Konkurrent DC und seinem recht souveränen Unterwasser-Helden Aquaman. Auch ein Vergleich mit Disneys inzwischen auch hauseigenem Franchise „Avatar – The Way of Water“ wird sich bei dessen Start im Dezember aufdrängen. Der etwas enttäuschende Endkampf findet dann jedoch nicht unter Wasser statt.