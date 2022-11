Daheim am Hof schmeckt das Gras doch am besten

Wer Mama Muh aus den Büchern kennt, weiß, dass sie eine ziemlich ungewöhnliche Kuh ist. Und darauf ist sie auch mächtig stolz. Die Geschichten um die abenteuerlustige Kuh und Krähe von Autorin Jujja Wieslander kommen, sind nun auch im Kino zu sehen. In ihrem ersten Filmabenteuer trifft Mama Muh auf eine weitgereiste Storch-Dame, die gerade aus dem südlichen Afrika angekommen ist. Mama Muh liebt es, von all den aufregenden Orten und Sehenswürdigkeiten zu hören, die die Storchin zu erzählen hat. Krähe ist ein wenig eifersüchtig auf den Neuankömmling und kann eigentlich nicht verstehen, warum es Mama Muh Daheim nicht mehr am Tollsten findet. Noch schlimmer wird es, als Krähe erkennen muss, dass der Storch dieses schöne Heim nun mit ihr teilen und bei ihr einziehen möchte.

Für Mama Muh tun sich unterdessen viele neue Fragen auf: Was ist eigentlich ein Zuhause? Wie kann sie sicher sein, dass die Wiese und der Bauernhofwirklich ihr Zuhause sind? Was ist, wenn es irgendwo anders in dieser großen, weiten Welt etwas Besseres gibt? Um diese Fragen zu beantworten, begibt sich Mama Muh auf ein großes Abenteuer und Krähe kämpft darum, dass Mama Muh erkennt, dass das Gras am Bauernhof daheim doch am besten schmeckt.