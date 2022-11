Schrom tritt nach Chat-Affäre als ORF-TV-News-Chefredakteur zurück

Wien – Die publik gewordenen Chats von ORF-TV-News-Chefredakteur Matthias Schrom mit Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache haben den ORF erschüttert, am Mittwoch wurden weitere Konsequenzen bekannt. Schrom verkündete, mit sofortiger Wirkung von seiner Funktion als ORF-TV-News-Chefredakteuer zurückgetreten. Er kommt damit einer am Donnerstag geplanten Redaktionsversammlung zuvor. Darin hätte geklärt werden sollen, ob es zu einer Vertrauensabstimmung kommt.

Schrom hatte am Montag als Reaktion auf die veröffentlichten Chats, in denen er sich mit Strache zur inhaltlichen Ausrichtung der ORF-Berichterstattung und Personalwünschen der FPÖ austauschte, zunächst einen Urlaub angetreten. Eine ORF-interne Prüfung wurde eingeleitet.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann nahm den Rücktritt an, hieß es in einer Aussendugn am Mittwoch. "Ich zolle Matthias Schrom Respekt für seine Entscheidung, weil er damit beweist, dass ihm das Interesse der Redaktion wichtiger ist als seine Funktion, und danke ihm für die hervorragenden Leistungen der ORF-TV-Information unter seiner Führung“, so Weißmann in einer Meldung des ORF.