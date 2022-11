Viele Kollegen laut ORF-Redakteursrat „fuchsteufelswild“

Die publik gewordenen Chats von ORF-TV-News-Chefredakteur Matthias Schrom und "Presse"-Chefredakteur Rainer Nowak mit Vertretern der Politik haben den Presserat auf den Plan gerufen. Der Senat 2 des Selbstkontrollorgans hält in einer Aussendung fest, dass die in den Chats zu Tage getretenen Einstellungen und Vorgänge aus medienethischer Sicht "klar zu verurteilen" seien.

Auch das Frauennetzwerk Medien meldete sich zur Causa zu Wort. "In Krisen- und Kriegszeiten braucht es Qualitätsjournalismus dringender denn je als vierte, kontrollierende Macht im Staat - keinen Boys Club aus Politikern und einzelnen Medienvertretern, die für die eigene Karriere die Integrität dieses wunderbaren Berufes opfern", teilte das Netzwerk per Aussendung mit. Es gebe in der Branche eine "Vielzahl an Kolleginnen und Kollegen, die kritisch, objektiv und transparent" arbeite. "Als Vorstand des Frauennetzwerks Medien fordern wir, dass künftig sie Führungsverantwortung in ihren Medienhäusern bekommen."