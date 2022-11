Thomas Gottschalk hat Lust auf mehr „Wetten, dass..?"

Eine jährliche Sommerausgabe - etwa aus Mallorca - aber schließt Gottschalk (72) aus: "Das war zwar immer ein Gesprächsthema, aber von der Einschaltquote her letztlich enttäuschend. In der Erinnerung der ZDF-Zuschauer ist die Sommerausgabe darüber hinaus untrennbar mit der Stierkampfarena auf Mallorca verbunden. Dieses Bauwerk ist inzwischen allerdings baufällig und würde so eine große Veranstaltung gar nicht mehr überleben."