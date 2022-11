Salvini will EU-Kommission Vorschlag zu Tiroler Fahrverboten unterbreiten

Rom, Brüssel – Italiens neuer Verkehrsminister Matteo Salvini (Lega) hat am Mittwoch das Management der Brennerautobahn in Rom getroffen. Im Gespräch ging es unter anderem um Investitionen von 7,2 Mrd. Euro in die Modernisierung der Autobahn. Salvini kündigte weiters an, sich auch mit den Tiroler Fahrverboten auseinander zu setzen. Aktuell prüfe er einen "Vorschlag", den er der EU-Kommission und der österreichischen Regierung vorlegen wolle. Details zu seinen Plänen blieben vorerst aus.