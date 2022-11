Pleite von Zillertaler Seilzüge-Hersteller: Insolvenzverfahren eröffnet

Zellberg – Über das Vermögen der Seilzugfirma GA Actuation Systems in Zellberg wurde am Mittwoch offiziell ein Insolvenzverfahren beim Landesgericht Innsbruck eröffnet. Das teilte der Alpenländische Kreditorenverband in einer Aussendung mit. Wie berichtet, hatte das Unternehmen zuvor einen Insolvenzantrag gestellt.