Bitcoin fällt unter 17.000 Dollar: Niedrigster Stand seit 2020

New York – Die Kryptomärkte sind nach dem Kurseinbruch am Vortag erneut deutlich unter Druck geraten. Der Bitcoin als marktgrößte und älteste Digitalwährung fiel am Mittwoch unter 17.000 US-Dollar. Mit 16.941 Dollar erreichte er den niedrigsten Stand seit zwei Jahren. Am Morgen hatte er noch zeitweise mehr als 18.000 Dollar gekostet. Auch andere Kryptowährungen wie Ether wurden nach unten gezogen.