Nach Midterms: Biden streckt Republikanern die Hand aus

Washington – Nach dem ausgebliebenen Debakel seiner Demokraten bei den US-Zwischenwahlen will Präsident Joe Biden Anfang 2023 über die Wiederkandidatur für das Weiße Haus entscheiden. "Meiner Meinung nach werden wir Anfang nächsten Jahres ein Urteil fällen", sagte der 79-Jährige am Mittwoch. Bei der Wahl am Dienstag schnitten die Demokraten besser ab als erwartet. Ob sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus und bzw. oder dem Senat halten, ist noch offen.

Im Senat fällt die Entscheidung in knappen Rennen in drei besonders umkämpften Bundesstaaten. In Georgia, Arizona und Nevada war auch in der Nacht auf Donnerstag noch offen, ob Demokraten oder Republikaner die entscheidenden Senatorenposten bekommen. Das besonders knappe Rennen zwischen Amtsinhaber Raphael Warnock und dem republikanischen Herausforderer Herschel Walker in Georgia entscheidet sich erst am 6. Dezember in der Stichwahl. Sollten nicht bereits die Auszählungen der restlichen Stimmen in Arizona und Nevada Klarheit bringen, könnte erst damit feststehen, wer künftig die Mehrheit in der oberen US-Kongresskammer hat.