Horst Rainer ist rastlos kreativ, auch mit 85 Jahren

Innsbruck – „Natürlich!“ Horst Rainers Antwort auf die Frage, ob er, der nun immerhin 85 Lenze zählt, auch weiterhin kreativ tätig ist, fällt eindeutig aus. Am Donnerstag hat der in Innsbruck-Mühlau ansässige Künstler diesen halbrunden Geburtstag gefeiert. Und obwohl ihn zuletzt gesundheitliche Probleme etwas eingebremst haben, ist sein Schaffensdrang ungebrochen, ans Aufhören nicht zu denken: „Sie können mich einnageln, dann höre ich vielleicht auf“, sagt der gebürtige Steirer lachend.

Wie gewohnt arbeitet Rainer in seinem Atelier am Weyrer-Areal an diversen Themen und mit unterschiedlichsten Materialien und Techniken gleichzeitig. Den Komplex Krieg, Russland, Putin könne man etwa nicht außer Acht lassen, meint Rainer, aber zu sehr wolle er sich darauf auch nicht konzentrieren: „Da wird man ja krank dabei.“ Es gelte, „offen für schöne Dinge zu bleiben“. Dazu zählt für Rainer besonders die von ihm entwickelte, unverwechselbare „Textil-Rost-Art“: Stahlplatten werden zu Formen geschnitten, befeuchtet und mit Segeltuch bedeckt – dann ist wochen- oder monatelang der Rost am Zug. Rainers teils riesige Rostbilder dienten z. B. schon als Bühnenhintergrund für Musikstar Herbert Pixner.