Wolf für AAB-Spitze gehandelt, Salvini-Wirbel um Brennerautobahn

Die Frage, wer dem Fügener Bürgermeister und VP-Landtagsabgeordneten Dominik Mainusch als geschäftsführender Obmann des AAB Tirol folgen könnte, dürfte dem Vernehmen nach rasch beantwortet werden. Wie berichtet, hat Mainusch am Dienstag verkündet, das Amt abzugeben. Damit verzichtet Mainusch auch auf eine Obmannkandidatur beim ausstehenden AAB-Landestag. Mainusch hatte u. a. auch private Gründe hierfür genannt. Fakt ist aber auch, dass Mainusch sich wohl einer internen Kampfabstimmung hätte stellen müssen. Im Gespräch war hierfür der Steinacher Bürgermeister Florian Riedl. Der mitgliederstärkste Bezirk in Innsbruck-Land will in der Führungsfrage ein gewichtiges Wörtchen mitreden. AAB-Kenner betonten gestern, dass es oberstes Ziel sein müsse, den AAB wieder in ruhigere Gewässer zu führen. Mainusch „wünscht“ sich als Nachfolger einen „politischen Routinier“. Gestern wurde parteiintern hierfür der langjährige VP-Klubobmann Jakob Wolf hoch gehandelt. Ihm wird wie keinem anderen zugetraut, den AAB rasch strukturell neu aufzustellen und die Reihen zu schließen. Jedoch kann sich auch Neo-AAB-Landesrätin Astrid Mair vorstellen, die Obfrauschaft zu übernehmen. Ob Riedl ebenso weiter mit der AAB-Spitze liebäugelt, ist ungewiss.

Für Unruhe im Landhaus in Innsbruck, aber auch im Verkehrsministerium in Wien dürfte die gestrige Ankündigung von Italiens neuem Verkehrsminister Matteo Salvini (Lega) sorgen. Wie das Land Südtirol in einer Aussendung mitteilte, soll Salvini im Rahmen eines Treffens zur Zukunft und zum Weiterbetrieb der Brennerautobahn A22 u. a. mit LH Arno Kompatscher und dem Autobahnmanagement in Rom verkündet haben, dass er die Tiroler Transitbeschränkungen am 5. Dezember in Brüssel thematisieren wolle. Salvini will dort sowohl der EU-Kommission als auch der österreichischen Regierung einen „gemeinsamen Vorschlag“ vorlegen. Zuletzt hatte Salvini die Lkw-Fahrverbote und die Blockabfertigung als „einseitig“ kritisiert. Wie dieser Vorschlag aussehen könnte, konnte man in Südtirol gestern aber nicht beantworten.