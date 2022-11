Doku-Film „Elfriede Jelinek": Der steile Weg weg vom Wunderkind

Elfriede Jelinek wurde 2004 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. In der nächsten Woche erscheint ihr neues Buch „Angabe der Person“. © Rocholl

Von Joachim Leitner

Innsbruck – Anfang nächster Woche erscheint „Angabe der Person“, das neue Buch von Elfriede Jelinek. Der Verlag kündigt es als „Lebensbilanz“ der Literatur-Nobelpreisträgerin an. Bereits davor startet Claudia Müllers zuletzt auch bei der Viennale präsentierter Dokumentarfilm „Elfriede Jelinek. Die Sprache von der Leine lassen“ in den Kinos. Im Rahmen der Reihe „kinovi[sie]on“ kommt er morgen Freitag – in einem schönen literarischen Double-Feature mit Eva Vitijas beeindruckendem Patricia-Highsmith-Porträt „Loving Highsmith – im Leokino zur Tirol-Premiere.

Müllers Jelinek-Film ist nicht minder beeindruckend. Er zeichnet Leben und Arbeit der Autorin anhand von Archivaufnahmen nach. Die Regisseurin und ihre „kongeniale Kamerafrau“ (Christine A. Maier; Anm.) hätten sich „wie ein Schnitter mit seiner Sense durch mein Leben gemäht – in einer der elegantesten und rhythmischsten Bewegungen, die ich kenne“, schreibt Jelinek selbst über den Film in einem Text der anlässlich der österreichischen Erstaufführung verlesen wurde.

Seit beinahe zwei Jahrzehnten, seit der Zuerkennung des Literaturnobelpreises 2004, hat sich Jelinek aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ausgezeichnet wurde sie damals für „den musikalischen Fluss von Stimmen und Gegenstimmen in Romanen und Dramen, die mit einzigartiger sprachlicher Leidenschaft die Absurdität und zwingende Macht der sozialen Klischees enthüllen“. Persönlich Entgegennehmen konnte sie den Preis damals nicht. Jelinek leidet unter einer Angststörung, die ihr das Reisen unmöglich macht. Auch damit – und mit dem „Schock“ des Anrufs aus Stockholm – beginnt der Film. Dann rollt er auf, was bis dahin geschah: Jelineks Weg zur Literatur – „der einzigen Kunstgattung, die meine Mutter nicht gefördert hat“. Denn deren Plan sah die Wunderkindwerdung der kleinen Elfriede in anderem Bereich vor – stundenlanger Musikunterricht, Klavierproben bis zur Erschöpfung. Selbst strengste Lehrer empfahlen der Mutter, es langsamer anzugehen.

kinovi[sie]on Heute Donnerstag: „Hive“ („Zgjoi­“) von Blerta Basholli. 19 Uhr, Leokino. Blerta Basholli über Video zugeschalten. Morgen Freitag: „Elfriede Jelinek. Die Sprache von der Leine lassen“ von Claudia Müller. 18 Uhr, Leokino. Im Anschluss, ab 20.30 Uhr: „Loving Highsmith“ von Eva Vitija. Claudia Müller ist über Video zugeschaltet. Eva Vitija stellt ihren Film persönlich vor. Samstag, 12. November: „Dirndlschuld“ von Wilbirg Brainin-Donnenberg, 18 Uhr, Leokino. Im Anschluss: „Augusts Orte“ von Valérie Pelet. Beide Regisseurinnen sind über Video zugeschaltet. Weitere Infos: www.leokino.at

Auch davon ist die Rede – und vom Ausbruch, den die Hinwendung zum Schreiben, erste Auszeichnungen gewann Jelinek 1969 bei den Innsbrucker Jugendkulturwochen, darstellte. Claudia Müller montiert Interviews von Jelinek (auch eines, das eigens für den Film geführt wurde) und Auszüge aus ihren Werken (es lesen unter anderem: Sophie Rois, Sandra Hüller und Stefanie Reinsperger) ineinander. „Die Sprache von der Leine lassen“ ist – wie Jelineks Texte – ein dichtes Netz an Bezügen, dicht und doch direkt. An Jelineks kunstvoller Direktheit haben sich im halboffiziösen Österreich viele gestoßen – Boulevard und rechtskonservative Polterer betrieben immer wieder Kampagnen gegen sie. Auch das erzählt „Die Sprache von der Leine lassen“ – und damit viel über die rot-weiß-rote Zeit- und Mentalitätsgeschichte: quasi-militante Ent- und verbale Aufrüstung, Sittlichkeitsfanatiker, die in alttestamentarischer Ablehnung allen Anstand fahren lassen, Besserwissen, Wichtigtun – und im Zweifel zuerst anzünden und dann beklagen, dass es brennt. Claudia Müller ist ein sensibles Porträt einer Außnahmekünstlerin gelungen – und der Abgründe, die sie umgeben.