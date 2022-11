Zeiss-Chef Lamprecht: Mit Technologie die Science Fiction überflügeln

Innsbruck – Ob die Robotik aus „Terminator“, die Kommunikationsmittel von Captain Kirk im „Raumschiff Enterprise“ oder die Künstliche Intelligenz aus „Odyssee im Weltraum“: Die Vorstellung von der Zukunft, wie sie in früheren Science-Fiction-Filmen beschrieben wurde, ist in vielen Bereichen heute Realität. In seinem temporeichen Vortrag spannte Karl Lamprecht, Vorstandsvorsitzender der Zeiss Gruppe, den Bogen von den Sci-Fi-Vorstellungen der Menschen hin zu tatsächlichen Innovationen, die Wirtschaft und Gesellschaft gerade radikal umkrempeln. Lamprechts Blick durch die Technologie-Brille zeigte auf, was alles möglich ist – oder bald werden wird.