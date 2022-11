Bescheidener Wahlsieg: Doch kein roter Tsunami in den USA

Anhänger der Demokraten feiern den Sieg von John Fetterman in Pennsylvania. Es war das am meisten beachtete Einzelergebnis. © AFP/Weiss

Von Floo Weißmann

Washington – Die Kongresswahlen in den USA haben eine Überraschung gebracht. Ersten Ergebnissen zufolge ist der allgemein erwartete deutliche Sieg der Republikaner ausgeblieben. Angesichts der letzten Umfragen vor der Wahl war sogar von einem möglichen „roten Tsunami“ – nach der Parteifarbe der Republikaner – die Rede gewesen. Doch am Morgen nach der Wahl war gestern klar: Der Tsunami hat die Küste nicht erreicht. In beiden Kongresskammern war die Mehrheit noch offen, während in vielen Bundesstaaten weiter Stimmen ausgezählt wurden.

Allgemein wurde weiterhin damit gerechnet, dass die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus erobern. Der republikanische Fraktionschef Kevin McCarthy, der voraussichtlich zum neuen Sprecher des Abgeordnetenhauses wird und damit zur protokollarischen Nummer drei hinter Präsident und Vizepräsidentin, rief noch in der Wahlnacht den Sieg aus.

Doch dieser dürfte bescheiden ausfallen. Bei Midterms – also Kongresswahlen zwischen zwei Präsidentenwahlen – verliert die Partei des Präsidenten üblicherweise mehrere Dutzend Mandate. Heuer kam noch ein „brutales“ Umfeld dazu, wie Kommentatoren auf CNN formulierten: hohe Inflation, steigende Kriminalität, geringe Zustimmung für Präsident Joe Biden. In Nachwahlbefragungen von CNN gaben drei Viertel der Wähler an, unzufrieden oder wütend zu sein.

Trotzdem mussten die Republikaner laut den Hochrechnungen bangen, ob ihre Mandatsgewinne überhaupt zweistellig ausfallen. Aber auch eine knappe Mehrheit genügt ihnen prinzipiell, um Biden in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit politisch weitgehend zu blockieren.

Demokraten gewannen Sitz in Pennsylvania

Noch düsterer sah es für die Republikaner im Senat aus. Beim Auszählungsstand Mittwochmorgen hatte nur ein Sitz die Farbe gewechselt: Ausgerechnet im Swing State Pennsylvania, wo die Republikaner am meisten investiert hatten, gewann der Demokrat John Fetterman einen bisher von den Republikanern gehaltenen Sitz. Die großen US-Medien sahen bereits die Demokraten im Vorteil beim Ringen um die Kontrolle.

Republikaner, der Trump gefährlich werden kann Washington – Ex-Präsident Donald Trump hat bei der Kongresswahl einen Dämpfer hinnehmen müssen. Zwar haben mindestens 200 Wahlleugner – die das Wahlergebnis von 2020 zumindest anzweifeln – ihre Rennen auf Bundes- und regionaler Ebene gewonnen. Aber in einigen der prominentesten Rennen, die u. a. über die Mehrheit im Senat entscheiden, strauchelten seine Wunsch-Kandidaten. In Washington wird bereits gemunkelt, dass er die Republikaner den sicheren Sieg gekostet habe. Aus Nachwahlbefragungen geht hervor, dass Trump noch unpopulärer ist als Präsident Joe Biden. Bei CNN etwa liegt seine Beliebtheit (Zustimmung weniger Ablehnung) bei minus 23 Prozentpunkten. Und in der Wahlnacht kam es noch schlimmer: Ausgerechnet Trumps innerparteilicher Konkurrent Ron De­Santis feierte einen Triumph. Der Gouverneur von Florida schaffte die Wiederwahl in dem früheren Swing State mit 20 Punkten Vorsprung. DeSantis liegt in Umfragen unter Republikanern derzeit hinter Trump auf Platz zwei. Ihm werden Ambitionen auf die Präsidentschaft nachgesagt. Der Gouverneur vertritt ebenso rechte und kompromisslose Positionen wie Trump – etwa im Kampf gegen Einwanderung, Klimaschutz und Sensibilität gegenüber Rassismus. Er gilt aber als disziplinierter, smarter und skandalfrei und verkauft sich als Vertreter des Trumpismus ohne Trump. Der Ex-Präsident hat De­Santis bereits ins Visier genommen. Noch vor der Kongresswahl verunglimpfte er den Gouverneur bei einem Wahlkampfauftritt als „De­Sanctimonious“, worin das englische Wort für scheinheilig enthalten ist. Und er drohte öffentlich mit peinlichen Enthüllungen über seinen Parteikollegen. (floo)

Die bereits ausgezählten Rennen lieferten ein einheitliches Bild: In allen Teilen des Landes hatten demokratische Gouverneure, Senatoren und Abgeordnete, die als gefährdet gegolten hatten, ihre Sitze verteidigt. Erste Erklärungsansätze dafür zeichneten sich noch in der Wahlnacht ab.

Die Wahlbeteiligung dürfte wesentlich höher gewesen sein als in früheren Midterms, bei denen die Anhänger der Präsidentenpartei vielfach zuhause geblieben waren. Verschiedenen Nachwahlbefragungen zufolge hat vor allem der Streit um das Recht auf Abtreibung die Klientel der Demokraten mobilisiert. Bei CNN wurde das Thema fast so häufig als wichtigstes Wahlmotiv genannt wie die Inflation.

Zudem litten die Republikaner in prominenten Senats- und Gouverneursrennen unter schlechten Kandidaten. Diese waren großteils von Ex-Präsident Donald Trump durch die Vorwahlen gedrückt worden und taten sich dann in der Hauptwahl gegen einen Demokraten schwer. Für Trump, der demnächst seine Präsidentschaftsbewerbung für 2024 bekannt geben will, war es auch aus anderen Gründen eine enttäuschende Wahl.

Recht auf Abtreibung mobilisierte Demokraten Washington – Ihr Kampf für das Recht auf Abtreibung dürfte wesentlich dazu beigetragen haben, dass die Demokraten bei den Kongresswahlen ihre Verluste in Grenzen halten konnten. In Nachwahlbefragungen von CNN sprachen sich 60 Prozent der Wähler für eine Möglichkeit zur legalen Abtreibung in fast allen Fällen aus. Bei AP nannten 77 Prozent der Wähler der Demokraten das Thema als eines ihrer Wahlmotive. Der Supreme Court hatte – nach einer jahrzehntelangen Kampagne der Republikaner – im Juni das Verfassungsrecht auf Abtreibung gekippt. In der Folge verabschiedeten republikanisch regierte Bundesstaaten weitgehende Verbote oder Einschränkungen. Das Urteil des Höchstgerichts habe die Wahl verändert, zitierte die New York Times die liberale Meinungsforscherin Anna Greenberg. Die Demokraten fokussierten ihre Wahlkampagne auf dieses Thema – offenkundig mit Erfolg, wie erste Auszähl­ergebnisse und Umfragen zeigen. Die Republikaner reagierten zu spät. Viele ihrer Kandidaten strichen im letzten Moment noch ihre früheren Aussagen zur Abtreibung von ihren Internetauftritten. Dass die Republikaner in Sachen Abtreibung gegen den amerikanischen Mainstream schwimmen, zeigte sich auch in Volksabstimmungen zu reproduktiven Rechten, die in fünf Bundesstaaten zusammen mit der Kongresswahl abgehalten wurden. Die konkreten Fragestellungen waren unterschiedlich. Hochrechnungen zufolge dürften die Abtreibungsgegner alle fünf Abstimmungen verloren haben – auch in den konservativen Bundesstaaten Kentucky und Montana. (floo)

Trump säht Zweifel

Anders als befürchtet, dürfte die Wahl ohne gröbere Zwischenfälle abgelaufen sein. Zwar gab es hier und dort technische Pannen, aber es wurden zunächst keine Fälle von Unregelmäßigkeiten, Einschüchterungen oder gar von Gewalt bekannt. Was Trump und andere nicht davon abhielt, Zweifel zu säen.

„Das Desinformationsnetzwerk läuft auf Hochtouren, wobei einige Kandidaten und sogar Mitglieder des Kongresses Unwahrheiten verbreiten, um (...) Lügen über die Stimmabgabe und das Auszählungsverfahren zu verbreiten“, zitierte die New York Times den amerikanischen Wahl-Experten David Becker.

Bis alle Rennen ausgezählt sind, vergehen noch Tage. Wer das Repräsentantenhaus kontrolliert, dürfte schon vorher feststehen, sobald die Republikaner über die Hürde von 218 Mandaten klettern. Im Senat hingegen könnte das Bangen noch bis in den Dezember andauern, falls es am Ende um jeden einzelnen Sitz geht. Denn im Bundesstaat Georgia deutete gestern alles auf eine Stichwahl hin.