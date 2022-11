Siemens-CIO glaubt an das Metaverse: Vorproduziert wird in der Parallelwelt

Innsbruck – Virtuelle Parallelwelten, wie sie beispielsweise Facebook mit seinem Metaverse versucht zu entwickeln, werden in der Industrieproduktion künftig eine große Rolle spielen, glaubt Hanna Hennig, die als CIO (Chief Information Officer) die weltweite IT des Mischkonzerns Siemens verantwortet. „Künftig wird man sich in einem virtuellen Raum treffen, in dem Produkte erschaffen werden“, sagt die Top-Managerin. Das habe gleich mehrere Vorteile, betont sie. Produkte könnten somit mit minimalem Materialaufwand vorentwickelt und vor der tatsächliche Herstellung im Werk bereits auf Herz und Nieren geprüft werden, etwa auf ihre tatsächliche Praxistauglichkeit. Etwaige Fehlkonstruktionen oder Produktionsabläufe könnten damit ausgemerzt werden, noch bevor das Produkt in der realen Welt tatsächlich vom Band läuft. „Die Metaverse-Technologie läutet ein neues Zeitalter ein und wird in der Industrie schneller kommen als in anderen Bereichen“, ist Hennig überzeugt.