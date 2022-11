Mordversuch in Innsbruck: Verdächtiger bricht sein Schweigen nicht

Wie berichtet, wurde eine 29-jährige Frau am 22. September in ihrer Wohnung im Stadtteil Saggen mit mehreren Messerstichen in den Oberkörper schwer verletzt. Die Innsbruckerin konnte auf die Straße flüchten. Dort brach sie zusammen. Passanten leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte. In der Klinik stellte sich heraus, dass die Verletzungen nicht lebensbedrohlich waren.