US-Ehepaar wegen Spionage über Atom-U-Boote verurteilt

Anschließend übergab das Paar über Monate hinweg zahlreiche Speicherkarten mit geheimen Informationen über atomare U-Boot-Technologien an den verdeckt arbeitenden FBI-Agenten – unter anderem in einem Erdnussbutter-Sandwich oder einer Kaugummi-Packung versteckt, die an zuvor verabredeten Orten zurückgelassen wurden. Dafür erhielten die beiden Zahlungen in Höhe von insgesamt rund 100.000 Dollar (etwa 100.000 Euro) in Krypto-Währungen. Im Oktober vergangenen Jahres wurde das Ehepaar festgenommen. (APA/AFP)