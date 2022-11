25 Jahre T&G sind ein Grund zum Feiern

T&G

Vor 25 Jahren hat T&G als Tiefkühl- und Getränkemarkt mit attraktiven Preisen eine Lücke im Angebot geschlossen. Der erste Markt eröffnete 1997 in Zirl (Tirol). Bald wurde der unkomplizierte Markt für große Mengen zu einem vollwertigen und wertvollen Nahversorger mit über 5.000 Artikeln. Der vollwertige Supermarkt mit den Stärken eines Getränkemarktes und vielen günstigen Großpackungen ist besonders bei Familien, Wiederverkäufern aus der Gastronomie und Hotellerie, sowie für Vereine und Veranstalter beliebt. Heute ist T&G mit 44 Märkten in Tirol, Kärnten, Salzburg, Oberösterreich und der Steiermark vertreten.

Große Auswahl an Getränken, Wein und Bier

T&G bietet eine große Auswahl an Getränken zu unschlagbaren Preisen, darunter viele Mehrweg-Artikel, die sorgfältig selektionierten Weine der T&G Vinothek, hochwertige Spirituosen und eine riesige Auswahl an Bier. Besonders spannend wird es bei den Spirituosen. Hier stehen internationale Markenartikel zu unschlagbaren Preisen in den Regalen, vor allem bei Trendprodukten wie Rum, Gin und Whisky – in einer großen Auswahl.

19 Standorte haben bereits den beliebten Cool Corner. „Dieser riesige begehbare Kühlschrank bietet genussfertig vorgekühlte Getränke in den für T&G typischen großzügigen Mengen. Hier ist für die spontane Feier oder auch für Nachschub für Feste und Veranstaltungen bestens gesorgt“, schwärmt Hannes Angerer, Leiter des Formats T&G.

© CRACOFOTO.AT

Großpackungen über das ganze Sortiment

Neben der großen Auswahl und Preiskompetenz bei Getränken bieten die T&G Märkte alle wichtigen Artikel des täglichen Bedarfs, wobei ein Fokus auf regionalen Produkten liegt. Obst und Gemüse gibt es in kleinen Mengen, genauso wie beispielsweise einen 10 kg Sack Kartoffeln.

Das Sortiment ist übersichtlich und vereinfacht den Einkauf, besonders wenn große Mengen gefragt sind. Quer durch das gesamte Sortiment sind besonders praktische und preisgünstige XL-Packungen erhältlich.

Jubiläumsangebote, Gewinnspiel & Glücksrad

Die weiß-blauen T&G Märkte haben also neben dem Supermarkt Vollsortiment besondere Stärken zu bieten. „Für den Erfolg sind die kompetenten und freundlichen Mitarbeiter*innen verantwortlich und ein besonderer Dank gebührt allen treuen Kund*innen“, so Angerer. Damit diese bei ihrem Einkauf gleich doppelt profitieren können, heißt es von 14. November bis 10. Dezember: Jubiläumspreise in jedem T&G Markt sichern! Zudem gibt es ein attraktives Online-Gewinnspiel, bei dem es T&G Warengutscheine und 3 E-Bikes zu gewinnen gibt: www.tundg.at/25-jahre-gewinnspiel

Am 18. November 2022 findet im T&G in Hall in Tirol, in der Schlöglstraße 57, ein Liferadio-Event mit Moderator Sebastian Kaufmann alias „Kaufi“ statt. Beim Glücksrad winken von 11 bis 17 Uhr tolle Sofortgewinne Top-Preise wie beispielsweise Griller und Gardena-Produkte.