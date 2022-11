Neuzugang für Tabellenschlusslicht: Eine Verstärkung am Schwazer Flügel

Schwaz – „Mander, s’ isch Zeit!“, heißt es bei Sparkasse Schwaz Handball Tirol. Nach acht Niederlagen in der bisherigen HLA-Saison präsentierten die Silberstädter gestern einen Neuzugang, der den Kader des Tabellenschlusslichts am rechten Flügel verstärken soll. Der kroatische Linkshänder Filip Perić ist bereits in Tirol angekommen und könnte, sofern alles plangemäß läuft, am Samstag beim Auswärtsspiel gegen die Fivers sein Debüt geben.