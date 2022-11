Joko und Klaas zogen Stecker: ProSieben musste Notfallband spielen

In der unregelmäßigen Programm-Rubrik „Joko und Klaas 15 Minuten live" dürfen Joko und Klaas eine Viertelstunde Sendezeit nach Belieben gestalten. © Screenshot/YouTube

Berlin – Die Spaßmacher Joko und Klaas haben bei ProSieben wieder einmal zur besten Sendezeit Unfug getrieben. Am Mittwochabend zogen sie ihrem Arbeitgeber buchstäblich den Stecker. In einer live übertragenen Sabotage des Duos in einem Übertragungsraum des Senders zupften die beiden Entertainer an verschiedenen Steckern einer sehr komplexen elektronischen Anlage herum.

Entgeltliche Einschaltung

📽️​ Video | Sendeabbruch! Jokos und Klaas Notfallband!

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Schließlich gab ihnen ein mit Gesichtsmaske getarnter Techniker auf Nachfrage von beiden den Tipp, sich an bestimmten Kabeln zu schaffen zu machen. Daraufhin wurde der Bildschirm für wenige Augenblicke schwarz. Es folgte der Hinweis auf eine technische Störung. Eine Automatik in der ProSieben-Sendertechnik spielte daraufhin ein sogenanntes Notfallband aus, in diesem Fall ein Lied, das Joko und Klaas als zeitlosen Ersatz eingesungen hatten. Nach wenigen Minuten war der Spuk vorbei und „TV total" lief an.

„Bully" sorgte für Top-Quoten

Dort stand nicht wie gewohnt Sebastian Pufpaff, sondern Michael „Bully" Herbig als Moderator vor der Kamera. Der Grund: Herbig sprang für den verletzten Pufpaff einmalig ein. Und mit der prominenten Vertretung landete ProSieben einen Coup: „Bully" lockte ab 20.30 Uhr 1,45 Millionen Zuschauer:innen vor die Bildschirme – so viele wie zuletzt im Jänner. Das sei der drittbeste Sendungs-Wert im Jahr 2022, teilte ProSieben mit.

Sendezeit für Joko und Klaas