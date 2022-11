Klimaaktivisten klebten sich in Wien vor Dinosaurier-Skeletten fest

Wien – Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation" haben sich am Donnerstagvormittag an einem Sockel im Dinosaurier-Saal im Naturhistorischen Museum (NHM) Wien festgeklebt. Damit protestieren die beiden Aktivistinnen „gegen den fossilen Kurs der österreichischen Bundesregierung", wie es in einer Aussendung heißt. „Vor den Überresten der ausgestorbenen Giganten" deponierten sie ihre Forderungen zur „Überlebenspolitik anstelle der fortgesetzten Zerstörung unserer Lebensgrundlagen".