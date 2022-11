Plansee schließt kommendes Jahr Werk in Liezen: 24 Mitarbeiter betroffen

Reutte/Liezen – Die Plansee SE will die Kräfte am Hauptstandort in Reutte bündeln und schließt, wie schon vor zwei Jahren angekündigt, im kommenden Juli den Standort in Liezen. Derzeit sind 24 Mitarbeiter davon betroffen, für sie wurde ein Sozialplan ausgearbeitet. Grundstück und ein Teil der Maschinen seien bereits verkauft, hieß es.