Bei Rene Benkos Galeria soll im Jänner Klarheit über Standorte herrschen

Galeria hatte in der Coronakrise Federn gelassen, nun leidet die Kette unter den steigenden Energiepreisen und der schlechten Stimmung der Konsumenten in der Bundesrepublik. Davon unabhängig steht der Konzern aber seit Jahren durch Konkurrenz der Online-Händler von Amazon bis Zalando unter Druck. Der Konzern hatte in dem von den Corona-Lockdowns geprägten Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende September) 622 Millionen Euro Verlust geschrieben und rechnete auch für 2021/22 mit einem niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenverlust. (APA/Reuters)