Alpinmesse, Märkte, Kabarett und Lienz tanzt: Das ist am Wochenende los in Tirol

Es ist wieder Martinizeit und die Tiroler Straßen werden am Freitagnachmittag mit dem Licht von dutzenden Kinderlaternen erhellt. Aber am Ende der Woche gibt es noch weitere Highlights. Die Alpinmesse findet im Congress statt. Die Filmliebhaber kommen beim „Freeride Filmbase", „Sound & Vision" und bei diversen Filmpremieren auf ihre Kosten. Musikalisch wird es mit RPWL, Harri Stojka, Sigrid Horn und The new Roses. Gestöbert wird auf den Kunst-, Floh-, Tausch- und Martinimärkten im ganzen Land. Kreativen Köpfen kann man beim Poetry Slam, bei der Open Mic Session und bei den Buchpräsentationen zuhören. Unsere Event-Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.