Teuerungsrat der Landesregierung im Kreuzfeuer: Opposition sieht „PR-Gag“

In der kommende Woche stattfindenden Landtagssitzung wollen Sint und LA Andrea Haselwanter-Schneider deshalb einerseits in Richtung Teuerung, andererseits für die Pflege eine Handvoll an Anträgen zur Verbesserung der Lage einbringen. Als da wären die Forderungen nach einer Erweiterung des Bezieherkreises beim Heiz- und Energiekostenzuschuss. Hier fordert Sint die Anwendung der Einkommensgrenzen gemäß Wohnbauförderung, um so auch den Mittelstand zu entlasten. Weiters soll es einen Sozialtarif bei Strom und Gas geben, der Stromhärtefallfonds soll besser dotiert und Mattle dazu angehalten werden, mit allen Tiroler Energieversorgern einen Strompreisstopp umzusetzen. In der Pflege will Haselwanter-Schneider die LH-Konferenz via Mattle dazu aufrufen, beim Bund gegen die Versteuerung des Pflegebonus zu intervenieren. Sollte das nicht klappen, müsse das Land den Differenzbetrag zuschießen.