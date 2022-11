Junge Spanierin wird nach Demo-Teilnahme im Iran festgehalten

Teheran – In dem seit rund zwei Monaten von Protesten gegen die Regierung erschütterten Iran ist eine junge Spanierin verschwunden. Die 24-Jährige sei vor einigen Tagen inhaftiert worden, berichtete die iranische Menschenrechtsorganisation HRANA, die ihren Sitz in den USA hat. Sie sitze hinter Gittern, hieß es. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur teilte das Außenministerium in Madrid am Donnerstag mit, die junge Frau sei "in Gewahrsam der iranischen Behörden".