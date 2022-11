Bayerischer Buchpreis geht an Reinhard Kaiser-Mühlecker

Der Autor Reinhard Kaiser-Mühlecker ist für seinen Roman "Wilderer" am Donnerstagabend mit dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet worden. Die Jury fällte ihr Urteil in Live-Diskussion vor geladenem Publikum in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz und gab dem Österreicher dabei vor Annika Büsing ("Nordstadt") und Noemi Somalvico ("Ist hier das Jenseits, fragt Schwein") den Vorzug. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert.