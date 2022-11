Haggis muss Klägerin wegen Vergewaltigung Strafe zahlen

Nach dem Vorwurf der Vergewaltigung muss der kanadische Regisseur und Oscar-Preisträger Paul Haggis (69) einer Agentin mindestens 7,5 Millionen Dollar (7,47 Mio. Euro) zahlen. Eine Jury kam am Donnerstag bei einem Zivilprozess an einem Gericht in New York zu der Überzeugung, dass Haggis verantwortlich sei und das Geld der Klägerin zustehe, berichteten US-Medien. Die Gesamtsumme könnte sich noch erhöhen, darüber will das Gericht in der kommenden Woche noch einmal beraten.