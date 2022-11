Nichts Konkretes in 2. Beamten-Gehaltsverhandlungsrunde

Die zweite Runde der Beamten-Gehaltsverhandlungen hat am Freitagnachmittag noch kein Ergebnis gebracht. Weder hat die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst eine in Zahlen gegossene Forderung auf den Tisch gelegt noch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) für die Regierung ein konkretes Angebot. Das teilten GÖD-Vorsitzender Norbert Schnedl und eine Sprecherin des Vizkanzlers der APA mit. Auch einen neuen Verhandlungstermin gibt es noch nicht.

Nach übereinstimmender Darstellung wurden die Verhandlungen unterbrochen und sollen nun zunächst in Kleingruppen fortgesetzte werden. Dabei soll über die Arbeitssituation und die Belastungen der verschiedenen Berufsgruppen gesprochen werden. Erst danach will man wieder einen Termin in der großen Gruppe vereinbaren.