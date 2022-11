Zukunftsleitbild: Die Bevölkerung soll Sistrans mitgestalten

Sistrans – Leistbares Wohnen, Pflege im Alter, nachhaltige Mobilität für alle oder die Bewältigung des Klimawandels: Die Gemeinden in Tirol stehen vor zahlreichen Herausforderungen. Die Gemeinde Sistrans will nicht nur reagieren, sondern ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen. Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern soll ein Zukunftsleitbild entworfen werden, das die Bedürfnisse von Jung und Alt abbilden soll. „Das Leitbild soll als Wegweiser für den Gemeinderat dienen, wie wir mit den zentralen Herausforderungen und Zielkonflikten umgehen“, erklärt Bürgermeister Johannes Piegger.