Proteste im Handel geplant, Kritik an Energie-Geldern

Laut dem Handelsverband wird die Hälfte der Handelsbetriebe heuer Verluste schreiben. © Böhm

Innsbruck – Im Feilschen um einen neuen Kollektivvertrag für 500.000 Mitarbeiter im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel ist es am Donnerstag in der dritten Verhandlungsrunde zu keiner Einigung gekommen. Die Gewerkschaft stieg mit der Forderung nach einer Gehaltserhöhung um 10 % in den Ring und lehnt Prämienzahlungen ab. Die Arbeitgeber bieten eine Erhöhung um vier Prozent und darüber hinaus eine steuerfreie Prämie. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Gewerkschaft den Handelsangestellten diese Gelder verwehren will“, so Arbeitgeber-Verhandler Rainer Trefelik. Gewerkschafts-Chefverhandlerin Helga Fichtinger nannte das Angebot der Arbeitgeber beschämend und weit davon entfernt, was die Beschäftigten derzeit brauchen. Die Arbeitnehmervertreter kündigten für den 16. November erste Kundgebungen im öffentlichen Raum an. Am 22. November soll weiterverhandelt werden.

„Eigentlich sollte die Regierung ausnahmsweise in die Lohnverhandlungen eingreifen“, meinte gestern der Obmann des Tiroler Handels, Dieter Unterberger, auf einer Pressekonferenz zur Lage des Handels. Unter anderem sieht sich die Branche bei den staatlichen Hilfsgeldern, die die Bundesregierung aus dem Steuertopf ausschüttet, massiv benachteiligt. Während im privaten Bereich vielfach nach dem Gießkannenprinzip Geld ausgeschüttet werde, würde in der Wirtschaft durch willkürliche Zugangskriterien eine Zweiklassengesellschaft geschaffen. Das sei schon beim Fixkostenzuschuss so gewesen und so sei es jetzt beim Energiekostenzuschuss wieder. „Hier muss ein neuer Weg eingeschlagen werden. Die Hilfe muss bei jenen Betrieben ankommen, die sie brauchen“, so Wolfgang Feucht, Obmann des Tiroler Modehandels in der Tiroler Wirtschaftskammer.

Die Handelsvertreter stoßen sich etwa am Zugang zum staatlichen Energiekostenzuschuss, den es erst für jene Betriebe gibt, deren Energiebeschaffungskosten sich im Jahr 2021 auf mindestens 3 % des Produktionswertes belaufen haben. Diese Hürde könne der Handel nicht nehmen, meint Unterberger. „Die Bundesregierung lässt uns im Regen stehen, denn bezahlen müssen die Betriebe die deutlich gestiegenen Energiekosten ja trotzdem.“ Ausgenommen von der 3-%-Regel sind allerdings Betriebe bis maximal 700.000 Euro Jahresumsatz. Damit kann jeder Betrieb bis zu einem Jahresumsatz von 700.000 Euro, der von erhöhten Energiekosten betroffen ist, unabhängig von der Energieintensität den Zuschuss beantragen. Zudem gibt es Fälle, in denen beispielsweise ein KfZ-Betrieb dazu übergeht, bei Autoreparaturen den Kunden die gestiegenen Energiekosten unter einem eigenen Posten „Energiekostenzuschuss“ weiterzuverrechnen.

Laut einer Analyse des Wirtschaftsforschungsinstituts Economica stiegen die Umsätze im Handel heuer im Vergleich zum Vorjahr real um 0,1 % – mit großen Unterschieden zwischen den einzelnen Sektoren. Der Großhandel verzeichnete demnach ein reales Umsatzplus von 2,7 %, der Einzelhandel hingegen ein reales Umsatzminus von 0,3 %, der KfZ-Bereich reale Umsatzeinbußen von 12,6 %.

