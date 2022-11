Die Narren läuten in Jenbach und in Schwaz die Faschingszeit ein

Wie im Vorjahr lässt es der Jenbacher Elferrat heute wieder krachen und sorgt für einen lauten Weckruf zum Faschingsstart. © Narrengilde Tngl Tengl Jenbach

Jenbach, Schwaz – Ein grauer Herbsttag wird das heute in Jenbach und Schwaz bestimmt nicht. Denn die Narren sind los – sie wagen sich in ihren Kostümen aus dem Haus und läuten somit am 11.11. mit viel Begeisterung und noch mehr Vorfreude die Faschingszeit ein.

Entgeltliche Einschaltung

„Tengl Tengl“ heißt es heute, wenn in Jenbach der Elferrat der Narrengilde ausrückt, um den Faschingsstart zu zelebrieren. Um 17.17 Uhr ertönt das Weckerläuten im Café Bar Oimrausch. Dort wird dann der Naz namens „Robi“ auf seine Aufgaben in der Faschingszeit vorbereitet – nämlich feiern und dafür sorgen, dass es in der Marktgemeinde lustig und „g’scheid zugeht“.

Im vorigen Jahr wurde die narrische Jahreszeit nur verhalten eingeläutet. „Dafür gab es die weltweit erste Corona-Schluckimpfung“, heißt es seitens des Elferrates. Die Wirkung war sichtbar gut beim Faschingstreiben. Daher ist die Freude, heuer wieder „so richtig Tengl Tengl feiern“ zu können, groß.

Höhepunkt in Jenbach wird der Unsinnige Donnerstag am 16. Februar sein. Traditionell ab 11.11 Uhr wird der Südtirolerplatz im Ort zur Narrenzone erklärt, wo viele Vereine und Faschingsbegeisterte mit ihren Aufführungen für Staunen und Jubel sorgen sollen. Auch ein Umzug ist wieder geplant.

150 x Autobahn-Jahres-Vignette 2023 zu gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Nur wenige Kilometer weiter liegt die nächste Tiroler Faschingshochburg: Schwaz. Auch dort bleibt es heute in der Stadt nicht ruhig. Die Narren nehmen das Zepter in die Hand und starten in typischer Manier in ihre Lieblingszeit. Mit einem lauten „Prost Salve“ geht es für die 1. Schwazer Faschingsgilde quer durch die Stadt von Lokal zu Lokal.

Während im Vorjahr eine eigene Gildenzeitung mit närrischen Nachrichten entstanden ist, setzen die Schwazer Faschingsbegeisterten heuer noch eins drauf: Sie haben eine eigene CD aufgenommen. Das Gildenlied soll heute in jede Menge Lokalen erklingen. Insgesamt wurden 500 CDs erstellt. Der Verkauf der lustigen Liedersammlung wird gespendet. Mit den Einnahmen der Gildenzeitung des Vorjahres von rund 4000 Euro wurden zwei Familien mit behinderten Kindern unterstützt.