Gedenkdienst aus Tirol: Erinnern und aufarbeiten seit drei Jahrzehnten

Im Einsatz gegen das Vergessen – die Gründer des Gedenkdienstes Walter Guggenberger (links), Andreas Hörtnagl (Mitte) und Andreas Maislinger (2. v. r.) mit den ehemaligen Gedenkdienern Matthias Grafenauer (2. v. l.), Nenad Ranisavljevic (4. v. l.), Jörg Reitmaier (3. v. r.) und Luka Mirceta (4. v. r.), Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann sowie Bürgermeister Georg Willi (rechts). © Johanna Muro

Von Johanna Muro

Innsbruck – Am 1. September 1992 trat der erste Freiwillige aus Tirol seinen Wehrersatzdienst in Form eines „Gedenkdienstes“ an – und zeigte damit: Auch Österreich trägt Verantwortung für die Verbrechen der Nationalsozialisten und die stete Erinnerung daran. Genau dafür stehen die Freiwilligen im österreichischen Gedenkdienst seither ein. Anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums wurden die Tiroler Initiatoren des Gedenkdienstes – Andreas Maislinger, Walter Guggenberger und Andreas Hörtnagl – diese Woche von BM Georg Willi im Innsbrucker Bürgersaal geehrt.

Der Innsbrucker Politikwissenschafter Andreas Maislinger, der ursprünglich aus dem Raum Salzburg stammt, reiste 1976 während des Studiums erstmals ins ehemalige Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau – eine Erfahrung, die ihn bis heute prägt: „Auschwitz ist österreichische Geschichte. Ich habe sofort gewusst, dass ich dort etwas machen möchte, nämlich den Zivildienst“, erzählt Maislinger.

Zu dieser Zeit herrschte noch die Opferthese über Österreichs Rolle im Nationalsozialismus vor, die einem solchen Zivil- und Gedenkdienst im Wege stand. Erst mit dem einsetzenden Paradigmenwechsel in dieser Hinsicht kam es 1991 zur Änderung des Zivildienstgesetzes, bereits ein Jahr später wurde der Gedenkdienst ins Leben gerufen. „Damals konnte man nur durch die Gründung eines Vereines etwas erreichen – also haben wir uns zu dritt zusammengetan und den Gedenkdienst gemeinsam aufgebaut“, erinnert sich Mitbegründer Andreas Hörtnagl.

Österreichischer Auslandsdienst

Wenige Jahre später wurde der Gedenkdienst mit der Gründung des Österreichischen Auslandsdienstes um einen Sozial- und Friedensdienst erweitert: Auslandsdiener aus ganz Österreich werden jedes Jahr für bis zu zwölf Monate in 50 Länder auf allen Kontinenten entsandt und arbeiten dort an verschiedenen Einsatzstellen wie Museen, Gedenkstätten, Schulen oder Hilfswerken.

„Mein Sohn Valentin Binder ist derzeit in Riga, Lettland, und arbeitet dort als Gedenkdiener in einem Museum. Nach drei Wochen intensiver Arbeit konnte er dort bereits eine Innsbrucker Schulklasse durch das Museum führen – die Aufarbeitung der osteuropäischen Geschichte ist für ihn sehr spannend“, berichtet Eva Binder, Mutter eines Gedenkdieners. Sie habe großen Respekt vor der Selbstlosigkeit und dem Mut der jungen Auslandsdiener, sich auf ein solches Erlebnis einzulassen.

„Als überkonfessionelle, überparteiliche und staatlich geförderte Organisation schafft der Gedenkdienst ein besonderes Setting für junge Menschen aus Österreich und führt sie an relevante Orte der Geschichte“, meinte Dirk Rupnow, Dekan der Philosophisch-Historischen Fakultät der Uni Innsbruck, beim Festakt. Auch BM Willi betonte die bedeutsame Aufgabe: „Der Gedenkdienst soll Fragen stellen, Antworten suchen und aktiv erinnern. Junge Menschen leisten so einen großartigen Dienst an der Demokratie und an der Menschheit.“

Das Angebot und die Initiativen des Österreichischen Auslandsdienstes werden übrigens konstant weiterentwickelt: „Wir haben noch viele Ideen, zu Ende ist es nach 30 Jahren Gedenkdienst noch lange nicht“, betont Maislinger.