42,5 Millionen für Wörgler Terminal: ÖBB hält am Stammgleis fest

Am Terminal in Wörgl werden Lkw auf die RoLa verladen. Ein Stammgleis würde auch den direkten Güterverkehr ermöglichen.

Insgesamt 42,5 Mio. Euro sind für den Ausbau des Terminals Wörgl vorgesehen. Ein Teil betrifft das Stammgleis. Es beinhaltet allgemeine Ladegleise, um Waren auf Schiene zu bringen, sowie ein Anschlussgleis zum Gewerbegebiet im Kundler Ortsteil Luna – ein lang gehegter und finanziell mitgetragener Wunsch des Holzproduzenten Pfeifer. Das Unternehmen nutzt bereits den Schienenverkehr, die „letzte Liefermeile“ – etwa zwei Kilometer – zum Firmenstandort südlich des Wörgler Terminals bestreiten Lkw. Diese würden mit dem Stammgleis wegfallen. Von 20.000 Fahrten weniger im Jahr ging man bereits 2013 aus – eine Entlastung für die stark frequentierte A12-Anschlusstelle Wörgl West, an der sich eine der größten Lkw-Tankstellen des Landes befindet. „Durch die Errichtung des Stamm- und Ladegleises Kundl können RoLa-Verkehr und Wagenladungsverkehr am Teminal Wörgl entflochten und damit effizienter gestaltet werden. Damit können einerseits die auf der Schiene transportierten Volumina für die Firma Pfeifer verlagert und so Lkw-Verkehr vermieden werden und andererseits die Kapazitäten am RoLa-Terminal erhöht werden“, erklärt ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair. Fiele die aktuelle Verladestelle von Pfeifer am Terminal weg, würde auch Platz für den Ausbau des ÖBB-Terminals frei werden.