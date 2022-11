Lumagica leuchtet heuer in Innsbruck und in Reutte

Innsbruck, Reutte – Nach zwei erfolgreichen Saisonen in der Tiroler Landeshauptstadt findet der Lichterpark Lumagica heuer erstmals an zwei heimischen Standorten statt: Am 18. November gehen im Innsbrucker Hofgarten die Lichter an, eine Woche später wird die Burgruine Ehrenberg in magisches Leuchten versetzt. Neu ist auch die inhaltliche Programmierung. An beiden Locations wird ein neues Konzept umgesetzt. Während in Innsbruck eine fiktive Weltreise angeboten wird, nimmt man in Ehrenberg näheren Bezug auf die Geschichte der Burg.