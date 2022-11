2017 in Innsbruck behandelt: Kleine Mary aus Ghana ist schon ganz groß

Die inzwischen große Mary besucht im März 2023 wieder Tirol. In Ntronang wurde mit Spenden aus Tirol unter anderem eine Schule saniert. © Cerwenka

Von Nikolaus Paumgartten

Entgeltliche Einschaltung

Wörgl, Ntronang – Als kleine Mary mit großem Kämpferherz ist sie in Tirol bekannt geworden. Jenes Mädchen, das die Wörglerin Elisabeth Cerwenka 2017 im Alter von fünf Jahren aus der Provinz Ntronang in Ghana nach Tirol geholt hat, um es hier operieren zu lassen. Dank Tiroler Spendengelder und großzügigen Gönnern konnten die schmerzhaften Folgen eines Feuerunfalls gut behandelt werden. Zuletzt besuchte Mary 2020 Tirol. Aus einem geplanten dreimonatigen Aufenthalt samt Operation in Salzburg wurde jedoch ein halbes Jahr – Corona hatte eine frühere Rückreise in ihre westafrikanische Heimat verhindert.

Klein ist Mary schon längst nicht mehr – immerhin feiert sie morgen ihren zehnten Geburtstag. Sie tut das im Kreise ihrer Pflegefamilie in Ghana, bei der sie lebt, um eine Schule besuchen zu können. Bei ihrer leiblichen Familie ist sie in den Ferien. „Mary geht es gut. Sie besucht die dritte Klasse und ist ein ganz aufgewecktes, aufmerksames und interessiertes Mädchen“, berichtet Elisabeth Cerwenka. „Und sie hat ihren eigenen Kopf. Aber wie!“, lacht sie. Die Wörglerin war heuer im Frühjahr in Ghana, um sich von den Fortschritten ihrer Hilfsaktion „Grenzenlos helfen“ zu überzeugen. Denn Mary ist nur einer von vielen Schützlingen, für die sich Elisabeth Cerwenka engagiert.

Mit ihrem Hilfsprojekt unterstützt und baut sie Krankenstationen und Schulen in der Region Ntronang. Sie ermöglicht Operationen, die sich die Familien dort selbst niemals leisten könnten. „Ich kann aber nicht allen helfen“, weiß sie. Der Schwerpunkt liegt daher auf der Hilfe zur Selbsthilfe. So wurde unlängst eine mit Tiroler Geldern errichtete Schule generalsaniert und die Waschküche einer Krankenstation neu gebaut. Eine andere Schule konnte mit Schulmöbeln ausgestattet werden.

Benefizkonzert 2022 Gemeinsam feiern, gemeinsam helfen lautet das Motto am 26. November im VZ Komma in Wörgl. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Reinerlös kommt dem Projekt „Grenzenlos helfen“ zugute. Elisabeth Cerwenka unterstützt damit notleidende Menschen in Ghana. Eintritt: 15 Euro im Vorverkauf, 18 Euro Abendkasse. 5 Euro Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre. Nähere Infos und Vorverkauf unter www.grenzenlos-helfen.at Spenden: „Spendenkonto Afrika“ bei der Sparkasse Wörgl, lautend auf Elisabeth Cerwenka. IBAN: AT34 2050 6001 0111 8040

„Möglichst viele Menschen sollen einen Nutzen haben“, sagt die Wörglerin, die heuer nach zwei Jahren Corona-Pause wieder ihre jährliche Benefizveranstaltung im Komma in Wörgl über die Bühne gehen lassen wird – siehe Kasten rechts. Das Konzert hat in den Jahren vor Corona im Schnitt 10.000 Euro in die Spendenkasse gespült – Geld, das 2020 und 2021 gefehlt hat und dringender denn je benötigt wird. Denn die weltpolitische Lage und die wirtschaftlichen Auswirkungen sind auch in Ghana deutlich zu spüren. „Ich habe 2004 mit der Hilfe begonnen. Und ich muss sagen, dass die Situation in Ghana im Vergleich zu damals leider schlechter geworden ist“, sagt Cerwenka. Alleine in den sechs Wochen, in denen sie heuer in Ntronang war, hat es beim Grundnahrungsmittel Reis dreimal eine deutliche Preissteigerung gegeben. Die Inflation liegt bei 38 Prozent. Das Leben und Überleben wird damit für die Menschen immer mehr zur Herausforderung. „Man darf nicht vergessen, dass es in Ghana keine Abfederungsmaßnahmen wie bei uns gibt“, sagt Cerwenka.

