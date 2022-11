Karner drängt auf Asylquoten, Debatte wegen ukrainischen Flüchtlingen

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). © GEORG HOCHMUTH

Von Karin Leitner und Wolfgang Sablatnig

Wien – Die „Quotenstatistik“ aus dem Betreuungssystem des Innenministeriums für die Grundversorgung schaut für einige Bundesländer – allen voran Tirol – nicht gut aus. Stand gestern Früh waren österreichweit 92.352 Menschen in Grundversorgung. In Tirol waren es 4931. Laut Verteilungsquote sollten es aber fast 7900 sein. Die Quote wurde zu gerade einmal 62,73 Prozent erfüllt. Tirol ist damit Schlusslicht. Kärnten lag mit einer Erfüllung zu 62,77 Prozent nur minimal besser. Die anderen Länder erreichen zumindest 70 Prozent.

Mit den Versäumnissen bei der Quote begründen Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und die Bundesbetreuungsagentur BBU den Druck auf die Länder. In Tirol, Kärnten und Oberösterreich haben sie es mit Zelten probiert. In Klagenfurt und Villach blieben diese vorerst stehen. 50 Personen hausen darin.

In der Kärntner Bezirksstadt Spittal an der Drau eskalierte zuletzt der Streit um die Nutzung einer leerstehenden Industriehalle. Eigentümer Hans Peter Haselsteiner zog eine Zusage für die Vermietung zurück. Es stellte sich nämlich heraus, dass nicht Kriegsvertriebene aus der Ukraine, sondern Asylberechtigte aus anderen Ländern unterkommen sollen.

Der Konflikt in Kärnten verweist auf unterschiedliche Gruppen von Flüchtlingen. Von den rund 92.000 Personen in Grundversorgung stammen 56.000 aus der Ukraine. Die anderen 36.000 sind klassische Asylberechtigte aus anderen Ländern.

In der Quote kann das Unterschiede ergeben. Die Kärntner Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) rechnet vor: Nur mit Asylberechtigten – ohne UkrainerInnen – erfülle ihr Land die Quote sogar zu mehr als 100 Prozent. Ähnlich argumentiert Oberösterreichs Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP).

Grund für die unterschiedliche Verteilung sind verschiedene Rechtsgrundlagen: Alle Betroffenen sind in Grundversorgung. Ukrainerinnen und Ukrainer fallen aber nicht unter das Asylrecht – und können ihren Aufenthaltsort frei wählen.

Viele Kriegsvertriebene bleiben daher in Wien und in Ostösterreich. Die Bundeshauptstadt verzeichnete gestern eine Quotenerfüllung von exakt 182,75 Prozent. Statt 19.800 waren mehr als 36.200 Menschen untergebracht. Diese Woche eröffnete die Stadt ein neues Quartier für 350 Kriegsvertriebene im leerstehenden „Hotel de France“ in der Innenstadt.

Die Rechnung mit oder ohne UkrainerInnen hilft aber nicht allen Bundesländern. Tatsächlich läge Kärnten ohne die Kriegsvertriebenen aus der Ukraine über 100 Prozent. Tirol hingegen würde die Betreuungsquote trotzdem nur zu knapp 62 Prozent erfüllen. Und Wien bliebe mit 170 Prozent mit großem Abstand Spitzenreiter.