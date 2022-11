Betrüger gab sich als Sohn aus: 79-Jährige überwies vierstelligen Geldbetrag

Innsbruck – Eine 79-Jährige wurde Opfer eines Trickbetrügers. Ein Unbekannter kontaktierte die Österreicherin am Mittwoch via SMS und gab sich als deren Sohn aus. „Er gab an, dass sein Handy beschädigt sei und deshalb eine neue Telefonnummer zu haben. Aufgrund der Beschädigung könne er nicht telefonieren, sondern lediglich schreiben", berichtet die Polizei. Der Täter teilte mit, dass er zwei Überweisungen tätigen müsse, daher brauche er einen mittleren vierstelligen Eurobetrag. Weiters gab er an, dass die Frau den Geldbetrag via Express-Überweisung noch am selben Tag überweisen solle.