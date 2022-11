Wattener Pinguine: „Um 22 Uhr ein Training zu beginnen, macht uns keinen Spaß“

Wattens – Auch hierzulande führen Eishockey-Clubs – freilich nach Vorbild der großen NHL-Clubs – Tiernamen in ihren Wappen. Der Ursprung dieser Namensgebung mag freilich in marketingtechnischen Aspekten begründet liegen. Die Wattener Pinguine orientierten sich für den heutigen Heimspiel-Auftakt gegen die Kufsteiner Drachen (19.30 Uhr) an einem weitaus sozialeren Motiv. In Kooperation mit dem Alpenzoo verweist der amtierende ÖEL-Meister auf den Artenschutz.