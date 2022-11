Musk warnt vor Twitter-Pleite, Abgänge alarmieren Behörden

Auch in Großbritannien riefen massenhafte Kündigungen die Behörden auf den Plan. Der britische Wirtschaftsminister Grant Shapps hat in einem Schreiben an den Social-Media-Konzern die Einhaltung arbeitsrechtlicher Regeln angemahnt. Das Ministerium habe bestätigt, dass ein solcher Brief abgeschickt worden sei, berichtete der britische Guardian am Donnerstagabend. Shapps hatte in einem anderen Schreiben an die Gewerkschaft Prospect, die mehrere britische (Ex-)Twitter-Mitarbeiter vertritt, betont, kein Unternehmen stehe über dem Gesetz.