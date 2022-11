„Super-Landesrätin“, WSG-Erfolgslauf und Ukraine-Krieg: Das war „Tirol Live“

Ein besonders abwechslungsreiches Programm wartet heute auf die Zuseherinnen und Zuseher von „Tirol Live“. Erstmals bei „Tirol Live“ war am Montag die neue „Super-Landesrätin “ Cornelia Hagele , die für die Bereiche Gesundheit, Pflege, Bildung, Wissenschaft und Forschung zuständig ist. Im Studio sprach sie über ihre neue Aufgabe.

📽️ Video | Cornelia Hagele in „Tirol Live”

Mit dem Innsbrucker Politikwissenschafter Gerhard Mangott sprach TT-Chefredakteur Alois Vahrner über den Krieg in der Ukraine und wie der ausgewiesene Osteuropa- und Russland-Kenner den Rückzug der russischen Truppen aus Teilen der Ukrai­ne einschätzt.

📽️ Video | Gerhard Mangott in „Tirol Live”

Bilanz über eine alles in allem erfolgreiche Herbstsaison in der Fußball-Bundesliga zog dann Thomas Silberberger. Der Trainer der WSG Tirol, des einzigen Tiroler Vereins im Profifußball, überwintert mit seinem Team auf dem fünften Tabellenplatz und damit in der oberen Tabellenhälfte.