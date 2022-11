Beste Chancen für Beruf und Studium

Die Ausbildung an der HAK/HAS Innsbruck erfolgt mit dem Ziel, das theoretische Wissen aus der Schule schon während der Schulzeit mit Erfahrungen in Betrieben zu verknüpfen.

Dazu dienen einerseits Exkursionen zu Unternehmen verschiedener Branchen, Fachvorträge externer Personen in der Schule und andererseits vor allem auch die vorgeschriebenen Praktika während der Ferien. Jeder Schüler, jede Schülerin muss in der Handelsakademie 300 Stunden Ferialpraxis absolvieren, in der Handelsschule sind es 150 Stunden. Durch Kooperationen mit Steuerberatungskanzleien, der Anwalts- und Notariatskammer, dem Land Tirol, Banken, Versicherungen und zahlreichen weiteren Betrieben werden den Schülerinnen und Schülern zum Teil Praxisplätze zur Verfügung gestellt, sodass sie im Rahmen ihrer Schulzeit schon einen unmittelbaren Einblick in die praktischen Abläufe der Arbeitswelt erhalten. So ergibt sich eine „Win-Win-Situation“ für die jungen Menschen einerseits, aber auch für die Betriebe, die auf diese Weise qualifiziertes Personal rekrutieren können.