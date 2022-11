Großeinsatz in Dornbirn: Anrufer droht mit Amoklauf an Mittelschule

Dornbirn – An einer Vorarlberger Mittelschule ist am Freitag telefonisch eine Amoklauf-Ankündigung eingegangen. Ein unbekannter männlicher Anrufer habe gegen 9.45 Uhr über die Schul-Nummer angegeben, dass sich am Freitag im Laufe des Tages ein Amoklauf an der Dornbirner Mittelschule Haselstauden ereignen werde. „Wir nehmen die Drohung ernst, Polizeikräfte sind vor Ort", so Polizeisprecher Rainer Fitz. Die Schule sei inzwischen gesichert.