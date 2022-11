Superstar Mané fährt trotz Verletzung mit dem Senegal zur WM

Sadio Mané war in den senegalesischen Tageszeitungen der vergangenen Tagen das Thema Nummer eins.

Dakar – Vorerst Aufatmen bei den Fußballfans im Senegal: Stürmer-Star Sadio Mané steigt mit dem Nationalteam in den Flieger Richtung Weltmeisterschaft in Katar.

Der Angreifer des FC Bayern München wurde am Freitag von Teamchef Aliou Cissé ins 26-köpfige Aufgebot nominiert. Der 30-jährige Hoffnungsträger laboriert an einer Verletzung des Wadenbeinköpfchens sowie einer Sehnenverletzung, die er sich am Dienstag im Ligaspiel gegen Werder Bremen zugezogen hatte.