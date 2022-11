Brand im Lagerraum: 130 Hotelgäste in Hintertux wurden in Sicherheit gebracht

Hintertux – In den frühren Morgenstunden mussten die Gäste eines Hintertuxer Hotels schnell ihre Betten verlassen. Gegen 4.30 Uhr kam es am Freitag aus unbekannter Ursache in einem Wäschelager zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Die 130 Hotelgäste wurden vorsorglich im Speisesaal untergebracht.